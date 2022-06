Nuno Borges a um passo do quadro principal de Wimbledon

Nuno Borges está a uma vitória de garantir presença no quadro principal do torneio de Wimbledon. O tenista português, 122 do "ranking" mundial", derrotou, esta quarta-feira, o japonês Hiroki Moriya (247), em três sets, por 4-6, 6-4 e 6-3, na 2.ª ronda do "qualifying" e apurou-se para a derradeira eliminatória do torneio de qualificação.

O número dois nacional, 13.º cabeça de série do "qualifying", tem em Max Purcell o último obstáculo na luta pela primeira presença no quadro principal do Grand Slam britânico, depois de ter disputado a 1.ª ronda de Roland Garros.

O australiano, 156 do "ranking" mundial de ténis, eliminou Gastão Elias na ronda anterior. Nuno Borges é o único tenista português ainda a competir no "qualifying". O maiato poderá juntar-se a João Sousa no quadro de Wimbledon.