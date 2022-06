Gastão Elias eliminado em Wimbledon

Gastão Elias ficou pelo caminho na qualificação para Wimbledon, ao ser derrotado, na 2.ª ronda do "qualifying", pelo australiano Max Purcell, mais conhecido pela prestação na variante de pares.

O jogo, muito disputado, ficou decidido em dois sets, com vitória para Purcell, por 6-4 e 7-6.

Elias, 183 do "ranking" mundial, fica, assim, fora do quadro principal do Grand Slam britânico e falha possível encontro com Nuno Borges. Borges, 13.º cabeça de série do "qualifying", defrontará Max Purcell na próxima ronda, caso vença o japonês Hiroki Moriya.