Carolina Rocha. Portugal “está confiante” para o Europeu de futsal

A ala Carolina Rocha garante que a Seleção de futsal “está confiante, estamos a trabalhar concentradas no que temos de fazer” no Europeu.

Os treinos da equipa das quinas estão a correr bem. “Esta semana vai servir, essencialmente, para dar continuidade a um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido há anos. Será útil para consolidar estratégias e gerir o nosso rendimento nos dois dias essenciais desta competição”, referiu.

Este é o primeiro Europeu para a jogadora do Novasemente. Carol está “tranquila e feliz”.

“É um misto de emoções, há muito entusiasmo e também algum nervosismo, acho que faz parte. Sinto-me essencialmente tranquila e feliz", referiu.

Portugal joga o Euro em casa, em Gondomar. “É sempre especial jogar em casa, embora tenhamos de estar essencialmente concentradas no que se passa na quadra. Espero que tenhamos muito apoio do público, é sempre melhor.”

A final a quatro do torneio estava originalmente aprazada para decorrer entre 25 e 27 de março, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, tendo o selecionador anunciado uma pré-convocatória de 15 jogadoras um mês antes, mas acabou adiada para o período entre 1 e 3 de julho.

A Hungria, repescada pela UEFA para substituir a Rússia, vai ser adversária de Portugal nas meias-finais, agendadas para 1 de julho, às 21h30, quatro horas e meia depois de a Espanha, detentora do título, medir forças com a Ucrânia no primeiro duelo da fase final.

O jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares e a final decorrem dois dias depois, às 14h30 e 18h00, respetivamente, no ocaso da segunda edição da prova, estreada nestes moldes em 2019, também em Gondomar, com uma derrota lusa frente à Espanha (0-4).