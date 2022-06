Federação Internacional de Natação impõe restrições a transgéneros

A Federação Internacional de Natação (FINA) decidiu impor restrições a atletas femininas transgéneros. Nadadoras só poderão competir se tiverem feito a transição antes dos 12 anos.

A decisão aprovada por 71% das 152 federações nacionais, corresponde a um estudo do painel científico da FINA. A investigação concluiu que as mulheres transgénero têm uma vantagem significativa sobre as restantes atletas.

As nadadoras poderão apenas competir se não tiverem experienciado "puberdade masculina", ou se tiverem feito a transição antes dos 12 anos.

"Temos de proteger o direito dos atletas em competir, mas também temos de proteger a competitividade justa", diz o presidente da FINA, Husain al-Musallam.