Futsal. Sporting vence Benfica no primeiro jogo da final

O Sporting venceu este sábado o Benfica, por 5-4, no primeiro jogo da final disputado no Pavilhão João Rocha.

O dérbi só foi decidido no prolongamento, com o golo decisivo a ser apontado por Pany Varela.

Leões e águias protagonizar um grande jogo de futsal com o Benfica a marcar primeiro por Rocha.

O Sporting, que andou sempre atrás do prejuízo, empatou por Esteban Guerrero, mas as águias chegaram a intervalo a ganhar por 3-1, com golos de Chishkala e Jacaré.