Benfica derrota FC Porto e empata final do campeonato de hóquei em patins

O Benfica empatou (1-1) a final do campeonato de hóquei em patins, este domingo, ao derrotar o FC Porto, em casa, por 3-0.

O primeiro golo do segundo jogo da final do "play-off", na Luz, apareceu aos 13 minutos, por intermédio de Carlos Nicolía. Mesmo em cima do intervalo, ao minuto 25, Nicolía desperdiçou uma grande penalidade. Na sequência do lance, numa recarga, Lucas Ordoñez fez o 2-0.

Aos 32 minutos, Ordoñez e Nicolía combinaram, em contra-ataque, para o primeiro fazer o 3-0. Logo depois, o Porto falhou uma grande penalidade. Pedro Henriques voltaria a parar um castigo máximo ao minuto 42.

A final de hóquei em patins fica, assim, empatada por 1-1. O terceiro jogo realiza-se no Dragão Arena na quarta-feira, 22 de junho, às 20h00.