NBA. Golden State Warriors vencem em Boston e sagram-se campeões pela sétima vez

A grande figura do Jogo 6 foi novamente Stephen Curry, que conquistou o seu primeiro prémio de MVP das finais, assinando 34 pontos, 7 ressaltos e 7 assistências na partida decisiva. Andrew Wiggins voltou a ser importante, somando 18 pontos, 6 ressaltos e 5 assistências, enquanto Draymond Green contribuiu defensivamente, além dos 12 pontos, 12 ressaltos e 8 assistências.

A formação de Steve Kerr perdeu o primeiro jogo da final, em casa, e voltou a estar em desvantagem após o Jogo 3, mas venceu os últimos três embates para conquistar o título. Na partida que se revelou decisiva, os Warriors tomaram a dianteira no final do primeiro período e não mais largaram a vantagem.

Os Golden State Warriors conquistaram esta quinta-feira o seu sétimo título de campeões da NBA, a liga norte-americana de basquetebol, ao vencerem os Celtics na final dos “playoffs”, com um triunfo em Boston por 103-90 no Jogo 6 da eliminatória.

Do lado de Boston, a grande desilusão foi a estrela da equipa, Jayson Tatum, que não foi além dos 13 pontos. Pelos Celtics destacaram-se Jaylen Brown, com 34 pontos, e Al Horford, com 19 pontos e 14 ressaltos.

Este é o quarto título da formação de São Francisco nos últimos oito anos (tinham vencido em 2015, 2017 e 2018), a que se somam títulos em 1975 e em 1947 e 1956, quando a equipa estava ainda sediada na cidade de Filadélfia.

Com o campeonato, Golden State isola-se como a terceira equipa com mais títulos da NBA, ultrapassando os Chicago Bulls, de Michael Jordan (que venceu os títulos de 1991 a 1993 e de 1996 a 1998), ficando apenas atrás dos 17 títulos de Boston Celtics e Los Angeles Lakers.