Marta Caride eliminada na prova de florete

A portuguesa Marta Caride foi eliminada na primeira ronda da fase principal da prova de florete dos Europeus de esgrima, em Antalya, na Turquia, depois de ter ultrapassado a fase de grupos.

Na ronda de 64 do quadro principal, Marta Caride perdeu com a romena Emilia Corbu, por 15-6.

Antes, na fase de grupos, a portuguesa tinha vencido três dos seis encontros na pool 5, sobre a romena Malina Calugareanu, a checa Andrea Bimova e a israelita Mary Dvorkin.

As derrotas nesta fase preliminar foram frente à polaca Martina Dlugosz, à grega Stavroula Garyfallou e à alemã Anne Sauer, que venceu os seis encontros.

Em Antalya, vão competir no sábado Fabiana Bonito e Maria Alvim (espada) e Luís Macedo (florete), com Filipe Frazão, Miguel Frazão, Max Rod e Tiago Bolaños a competir na prova individual de espada, no domingo, e na competição por equipas, na quarta-feira.