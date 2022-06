Hóquei em patins. FC Porto goleia Benfica por 5-0 no primeiro jogo da final

O FC Porto goleou esta quinta-feira o Benfica por 5-0 no primeiro jogo da final do campeonato de hóquei em patins.

O resultado foi construído ainda antes do intervalo, com os “azuis e brancos” a saírem da primeira parte na Dragão Arena com uma vantagem de quatro golos para as “águias”. Na segunda metade, o FC Porto dilatou e conservou o resultado.

Os golos foram marcados por Gonçalo Alves, Rafa, Xavi Barroso e pelo francês Carlo di Benedetto, por duas vezes.

O segundo jogo da final realiza-se no domingo, no pavilhão da Luz.