US Open admite russos e bielorrussos sob bandeira neutra

Tenistas russos e bielorrussos poderão disputar o US Open sob bandeira neutra, anunciou a Associação de Ténis dos Estados Unidos (USTA).

"A USTA permitirá que todos os jogadores elegíveis, independentemente de sua nacionalidade, participem no Open dos Estados Unidos de 2022", informou a organização, em comunicado, na terça-feira.

A medida é anunciada depois de os torneios do Grand Slam, a Federação Internacional de Ténis e os circuitos da ATP e da WTA terem condenado a invasão da Rússia à Ucrânia, apoiada pela Bielorrússia.

A USTA apoiou a exclusão de Rússia e Bielorrússia das competições internacionais por equipas e a decisão de os jogadores desses países competirem sob uma bandeira neutra noutros torneios.

Decisão que permite, por exemplo, que o russo Daniil Medvedev, campeão de singulares masculinos em 2021, defenda o título em em agosto.

Críticas à decisão

Sergiy Stakhovsky, tenista ucraniano, que deixou de competir no início deste ano para se juntar às forças armadas da Ucrânia em Kiev, foi um dos que criticaram a decisão da federação americana: "Não se pode colocar um preço em poder viver consigo mesmo."

"Saúdo Wimbledon, a única entidade que tem um código moral", disse.

A USTA disse também que "trabalhará com os jogadores e ambos os circuitos (masculino e feminino) para usar o US Open como uma plataforma para promover o esforço humanitário do programa 'Tennis Plays for Peace'", acrescentando que impulsionará iniciativas para ajudar os esforços humanitários em curso na Ucrânia.

"A USTA responderá muito em breve com um amplo conjunto de iniciativas que incluirão assistência financeira significativa e outros programas para apoiar ainda mais a ajuda humanitária ao povo ucraniano", disse o presidente da entidade, Mike McNulty.