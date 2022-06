Warriors vencem Celtics e ficam a uma vitória do título da NBA

Os Golden State Warriors colocaram-se na segunda-feira a um triunfo do seu sétimo título de campeões da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem em casa os Boston Celtics por 104-94, no quinto jogo da final dos "play-offs".

No regresso a San Francisco, onde tinham perdido o Jogo 1 (108-120) e triunfado no 2 (107-88), os Warriors, que ao intervalo já lideravam por 51-39, deram seguimento ao triunfo no Jogo 4 (97-107), em Boston, onde haviam perdido o Jogo 3 (116-100).

Campeões em 1947 e 1956, ainda sediados em Filadélfia, e 1975, 2015, 2017 e 2018, os Warriors podem selar o título na quinta-feira, em Boston. Caso percam, a final decide-se num sétimo jogo, na ‘negra’, em San Francisco, no domingo.