Dois detidos e nove identificados no dérbi de hóquei em patins

A PSP confirmou, numa nota enviada à Renascença, duas detenções e 10 adeptos identificados no jogo de hóquei em patins entre Sporting e Benfica, no Pavilhão João Rocha.



A imprensa portuguesa garante que um dos detidos é Miguel Afonso, vogal da direção do Sporting. O jogo terminou com carga policial nas bancadas.

Em comunicado, a PSP explica que "houve necessidade de afastamento de alguns adeptos do SCP que se encontravam por detrás dos bancos de suplentes".

"Em momento próximo do fim do jogo, este grupo de adeptos começou a avançar para junto dos Polícias e a empurrar a manga da zona técnica, tendo sido necessário aumentar a área de segurança através do afastamento dos adeptos daquele local, criando-se assim condições de segurança para os próprios Polícias e para a saída dos jogadores e equipa de arbitragem, em momento posterior", pode ainda ler-se.

A PSP confirma as duas detenções, "uma por injúrias a Polícia e outra por resistência e coação quando se retirava uma tarja que camuflava a deflagração de pirotecnia na bancada, tendo neste caso, havido necessidade de intervenção policial naquela área".

Foram ainda retirados do pavilhão e identificados nove adeptos do Sporting e um do Benfica.

"Durante todo o policiamento não foi comunicada qualquer situação de ferimentos decorrentes das intervenções durante o jogo", lê-se.

A PSP "apela a um comportamento cívico em ambiente desportivo por parte dos adeptos, e que evitem atitudes e ações de violência ou que incentivem conflitos e alteração de ordem pública, situações em que a PSP não hesitará em intervir para garantir a segurança de todos os intervenientes e o normal decurso do evento desportivo".

O Benfica derrotou o Sporting no quinto e último jogo da meia-final. A final será disputada contra o FC Porto.

A eliminatória entre os dois rivais lisboetas foi polémica. O segundo jogo da série terminou com pancadaria entre as duas equipas.