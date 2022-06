Hóquei em patins, Benfica derrota Sporting e encontra FC Porto na final

O Benfica derrotou o Sporting, por 7-5, após prolongamento, em pleno pavilhão João Rocha, na negra das meias-finais do campeonato de hóquei em patins e vai encontrar o FC Porto na final.

Os encarnados estiveram quase sempre na liderança do marcador (1-0, 3-1 e 5-3, por exemplo), mas a partida foi para prolongamento graças a um golo dos leões a 7 segundos do final do tempo regulamentar.

A partida foi equilibrada e muito intensa, mas a equipa da Luz acabou por ser superior no prolongamento, com dois golos de Edu Lamas que decidiram a partida e a eliminatória.

As duas equipas estavam empatadas 2-2 em jogos e foi esta partida que decidiu o adversário dos dragões na final do campeonato de hóquei em patins.

O primeiro jogo da final entre Benfica e FC Porto está marcado para quinta-feira, às 15h00.