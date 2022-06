Futsal. Sporting na final do campeonato e à espera de Benfica ou Elétrico

O Sporting qualificou-se para a final do campeonato nacional de futsal, ao te vencido o Fundão, por 5-2, na segunda partida da meia-final.

Um autogolo de Iury Bahia abriu o marcador para os leões logo no primeiro minuto do jogo. Cardinal, com um "bis", Esteban e Pauleta marcaram os restantes golos do triunfo leonino.

Numa eliminatória à melhor de três, o Sporting venceu em dois jogos, depois de ter triunfado no Fundão, por 6-4.

A equipa de Nuno Dias espera pelo desfecho da segunda meia-final. O Benfica recebe o Elétrico este domingo e, em caso de vitória, também carimba já presença na final, que se decide à melhor de cinco jogos.