João Sousa falha acesso a torneio na Alemanha

O tenista português João Sousa foi derrotado na fase de qualificação do torneio ATP 500 de Halle, na Alemanha, ao ser derrotado pelo moldavo Radu Albot, falhando o acesso ao quadro principal.

Sousa, 63.º do “ranking” ATP e melhor tenista luso, foi derrotado por Albot, 121.º da hierarquia, pelos parciais de 1-6, 7-6 (8-6) e 6-2, numa partida disputada na relva e que teve a duração de 1h57.

O tenista vimaranense, que também foi eliminado por Albot em Estugarda, falha assim o acesso ao quadro principal do torneio, enquanto o moldavo vai procurar garantir a vaga no jogo frente ao suíço Dominic Stephan Stricker, n.º 200 do mundo.