Benfica derrota FC Porto e é campeão nacional de basquetebol

O Benfica venceu o FC Porto por 91-63, no quarto jogo da final do campeonato de basquetebol, e conquista o título de campeão nacional.

Depois de vitórias do Benfica na Luz nas duas primeiras partidas, por 79-58 e 56-48, e um triunfo do FC Porto no terceiro jogo em casa, por 65-47, os encarnados, que ao intervalo já estavam na frente por 40-33, conseguiram vencer a quarta partida no reduto dos dragões e asseguraram o título.

O Benfica, que tinha sido campeão pela última vez em 2016/17, soma assim o 28.º título, aumentando a vantagem como recordista de cetros, enquanto o FC Porto continua com 12.

Após a final da partida, ainda houve alguma confusão entre jogadores, mas a situação foi sanada rapidamente.

