Benfica bate Sporting e força quinto jogo nas meias-finais da Liga de hóquei em patins

O Benfica derrotou o Sporting nas meias-finais do "play-off" do campeonato de hóquei em patins, por 5-3, esta sexta-feira, e forçou o quinto jogo na série.

Os encarnados estiveram a vencer, na Luz, no entanto, permitiram a reviravolta do Sporting ainda antes do intervalo. Nos últimos 15 minutos da segunda parte, porém, deram a volta ao resultado.

Sporting e Benfica terão, agora, de disputar um quinto e último jogo, no domingo, às 18h30, no Pavilhão João Rocha. O vencedor avançará para a final, onde já está o FC Porto.