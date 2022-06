Zakarin encosta a bicicleta mais cedo do que o previsto

O ciclista russo Ilnur Zakarin, terceiro classificado na Volta a Espanha em 2017, anunciou, esta quinta-feira, o fim da carreira com "efeitos imediatos", devido à expulsão da equipa Gazprom de todas as competições após a invasão da Ucrânia.

Zakarin, de 32 anos, tinha planeado retirar-se no final da presente temporada, mas a sanção imposta à russa Gazprom-RusVelo, equipa a que chegou em 2021 e que cessou atividade na sequência da sanção imposta pela União Ciclista Internacional (UCI), levou o ciclista a antecipar a decisão de se retirar.

"Anuncio oficialmente o fim da minha carreira desportiva. Estou pronto para seguir em frente, está será uma nova etapa e um novo começo. Estou a começar uma nova etapa na minha vida, ligada ao desporto", referiu nas suas redes sociais.

O ciclista russo salientou a aposta que vai fazer na Inex Club, equipa que formou para os "amantes do ciclismo", garantindo que vai "dar o máximo".

Na sua carreira, Zakarin terminou a Vuelta 2017 no terceiro lugar, atrás do britânico Chris Froome e do italiano Vincenzo Nibali, fez ainda "top-10" no Giro, com um 5.º lugar em 2017, e no Tour em 2018, com o 9.º lugar final. Venceu duas etapas na Volta a Itália, além de uma etapa na Volta a França. Conquistou a Volta à Romandia em 2015 e Volta ao Azerbaijão em 2014, tendo representado Katusha, RusVelo, CCC e Gazprom.