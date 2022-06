Estoril Open terá "os melhores do mundo" na semana da Páscoa

João Zilhão, diretor do Estoril Open, congratula-se com a antecipação do torneio, que em 2023 abrirá a época de terra batida de ténis na Europa.

A reformulação do calendário ATP, devido ao alargamento para duas semanas dos torneios de categoria Masters 1000, levou à antecipação da prova portuguesa, de categoria ATP 250, que, assim, irá acontecer entre 1 e 9 de maio de 2023.

Trata-se do fim de semana da Páscoa e abrirá a época de terra batida no continente europeu. Motivos para que o público acorra, em grande número, ao Clube de Ténis do Estoril, com especial foco para jovens e turistas, como refere João Zilhão, em declarações a Bola Branca.

"Estamos muito contentes por termos o torneio que abre a época de terra batida, na Europa. É uma excelente semana, em que teremos a companhia de mais dois torneios ATP 250: o torneio de Houston, nos Estados Unidos, e o de Marraquexe, em Marrocos. É a semana anterior ao Masters 1000 de Monte Carlo e o Estoril vai encher-se de jovens, turistas e todos os que estiverem disponíveis, nessa semana, para virem assistir ao melhor ténis do mundo", afirma.