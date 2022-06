Hóquei em patins. Confrontos no Benfica-Sporting dão castigos a cinco jogadores

Cinco jogadores foram castigados pela Federação de Patinagem de Portugal após os confrontos do Benfica – Sporting no sábado.

Entre os leões, os atletas castigados são Henrique Magalhães, Ferran Font (três jogos de castigo) e João Souto (dois).

Do lado dos encarnados, há dois atletas castigados: o guarda-redes Pedro Henriques, com três jogos, e o espanhol Edu Lamas, com dois.

As duas equipas voltam a encontrar-se esta terça-feira, para a terceira partida das meias-finais do “play-off” de hóquei em patins.

Os jogadores castigados já não participam na partida desta terça-feira.

Lucas Ordoñez (Benfica) e Ângelo Girão (Sporting) também estiveram envolvidos em situações polémicas durante a partida mas, para já, não têm castigo.