Vitória dos Golden State Warriors empata final da NBA

Os Golden State Warriors venceram os Boston Celtics, por 107-88, e empataram a série que decide o campeão da NBA.

Depois de perderem o primeiro jogo, os Warriors queriam vencer para não ir em desvantagem para os próximos dois jogos em Boston.

Na Califórnia, a equipa de Curry e companhia não teve um jogo muito diferente do primeiro, mas desta vez não claudicou no derradeiro quarto.

Depois de terem vencido os dois primeiros quartos por um ponto, os Warriors arrancaram para a vitória no terceiro tempo. Com um parcial de 35-14, os campeões do Oeste asseguraram a vitória que já não escaparia.