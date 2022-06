Rafael Nadal sobe ao quarto lugar do "ranking" ATP

Rafa Nadal sobe uma posição no "ranking" mundial de ténis masculino, para o quarto posto, depois de ter vencido, pela 14.ª vez o torneio de Roland Garros. O tenista espanhol é o recordista de vitórias em torneio do Grand Slam, desde a era Open, com 22 conquistas.

A subida de Nadal implica a descida de Tsitsipas para a quinta posição. Casper Ruud, finalista vencido em Roland Garros, atinge a sua melhor classificação de sempre. O norueguês, de 23 anos, ganha duas posições e é o número seis do mundo. Alcaraz cai para sétimo e Rublev para o oitavo lugar.

Nota para Marin Cilic e Holger Rune. O croata, semifinalista em Paris, está de volta ao "top-20". Ganhou seis lugares e é o 17 do mundo. O jovem Holger Rune, de 19 anos, que chegou aos quartos de final de Roland Garros, entra no "top-30". O dinamarquês atinge o seu melhor "ranking" de sempre: número 28.

Entre os portugueses, João Sousa segura a posição 63 e mantém o estatuto de número um nacional. Nuno Borges sobe quatro lugares e está na posição 130, enquanto Gastão Elias regista uma queda de 14 posições. O número três nacional é agora o 172 do mundo.