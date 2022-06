João Sousa derrotado no início de preparação para Wimbledon

João Sousa foi eliminado do Open de Estugarda, logo na 1.ª ronda, pelo moldavo Radu Albot. O tenista português, 63 do "ranking" mundial, inicia a temporada de relva e a preparação para Wimledon com uma breve passagem pela Alemanha.

Albot, 121 do mundo, bateu Sousa em dois sets, pelos parciais de 6-2 e 7-6.

A participação portuguesa no Open de Estugarda fica resumida a Francisco Cabral, que está no quadro principal da variante de pares do torneio de categoria ATP250, equivalente ao Estoril Open, que venceu, com Nuno Borges.

Na Alemanha, Cabral faz dupla com o bósnio Tomislav Brkic. Na 1.ª ronda, defrontam os principais favoritos à vitória, Tim Puetz e Michael Venus.