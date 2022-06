Iga Swiatek consolida liderança do "ranking", após vitória em Paris

Iga Swiatek é cada vez mais líder do "ranking" de ténis feminino. A polaca, que venceu o torneio de Roland Garros, está na frente da classificação WTA, com uma vantagem significativa sobre a nova número dois do mundo, a estónia Anett Kontaveit.

Kontaveit nem esteve a grande nível em Paris, mas beneficiou da perda de pontos de algumas concorrentes, nomeadamente Maria Sakkari, para assumir a vice-liderança da classificação.

A espanhola Paula Badosa surge no terceiro posto, à frente da tunisina Ons Jabeur e de Sakkari, que perde duas posições.

Coco Gauff, norte-americana de 18 anos que foi finalista vencida em Roland Garros, sobe 10 posições e passa a ocupar o 13.º lugar do "ranking".

Francisca Jorge com melhor "ranking" da carreira

A semana é de celebração para o ténis feminino português, com Francisca Jorge a atingir a melhor classificação da carreira. Com uma subida de 22 posições, a melhor tenista portuguesa da atualidade chega ao lugar 346 do "ranking" mundial.

A irmã, Matilde Jorge, é a número dois nacional, na posição 685. Inês Murta surge no lugar 692.