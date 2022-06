Benfica volta a derrotar FC Porto e fica a uma vitória do título de basquetebol

O Benfica está a uma vitória de se sagrar campeão nacional de basquetebol, depois derrotar o FC Porto, por 56-48, na Luz, no segundo jogo da final da Liga, esta segunda-feira.

A equipa da casa chegou ao intervalo a vencer por 28-21 e, na segunda parte, ampliou a vantagem. A pouco mais de oito minutos do fim, o Benfica liderava o marcador por 18 pontos, no entanto, uma reação tardia do FC Porto relançou a incerteza. Ainda assim, o máximo que os dragões conseguiram foi reduzir a diferença para oito pontos.

A eliminatória viaja, agora, para o Dragão Arena, para o terceiro jogo. O Benfica sagrar-se-á campeão se vencer na quinta-feira, às 18h00.