Treinador de basquetebol do Real Madrid sofre enfarte

Pablo Laso, treinador de basquetebol do Real Madrid, sofreu um enfarte do miocárdio, mas está estável, de acordo com o clube.

O treinador de 54 anos esteve no banco de suplentes na última noite no segundo jogo das meias-finais do campeonato frente ao Baskonia, e sofreu o incidente durante a madrugada.

Laso foi submetido a um "cateterismo cardíaco" durabnte esta tarde e está estável. Ainda assim, ficará em observação no hospital durante esta noite.

Pablo Laso é uma referência do clube na modalidade e orienta a equipa principal desde 2011, há 11 temporas, tendo vencido cinco campeonatos e duas Euroligas.