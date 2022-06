Patrícia Mamona e Lorene Bazolo em quarto no triplo e nos 100 metros em Rabat

As atletas portuguesas Patrícia Mamona e Lorene Bazolo, ambas do Sporting, terminaram na quarta posição as provas de triplo salto e 100 metros, respetivamente, do meeting de Rabat, em Marrocos, prova da Liga de Diamante

Patrícia Mamona, vice-campeã olímpica e recordista nacional (15,01 segundos), fechou o concurso do triplo salto a 14,35, marca com que se inicia na temporada de ar livre e que lhe garantiu o quarto lugar na competição, obtido depois de três nulos e um salto a 13,86 metros

Thea Lafond, de Dominica, venceu o concurso, com um salto a 14,46, seguida da jamaicana Shanieka Ricketts (14,43) e da eslovena Neja Filipic (14,42), segunda e terceira classificadas, respetivamente

Lorene Bazolo foi quarta classificada nos 100 metros, com a marca de 11,42 segundos, numa prova ganha pela bicampeã olímpica dos 100 e 200 metros, a jamaicana Elaine Thompson-Herah, que cronometrou 10,83 segundos.

Nos 400 metros, Cátia Azevedo, que também representa o Sporting, terminou na sexta posição, com a marca de 52,23 segundos, a prova dos 400 metros, ganha pela dominicana Marileidy Paulino, com o tempo de 50,10.