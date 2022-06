Henrique Magalhães pede desculpa por agressão no Benfica-Sporting

Henrique Magalhães, jogador do Sporting que foi expulso no dérbi de hóquei em patins frente ao Benfica, pediu desculpa pela agressão a Pablo Álvarez, das águias.

Nas redes sociais, o internacional português de 30 anos diz que "não se revê minimamente neste tipo de atitudes" e garante que já pediu desculpa "diretamente ao Pablo Álvares, que é um colega de profissão que merece todo o meu respeito".

"Sempre pautei a minha conduta com base no respeito por todos os meus colegas e instituições que representei. Não posso deixar de pedir desculpa ao Sporting, aos adeptos e, essencialmente, ao mundo do desporto pelo meu ato irrefletido que, em nenhuma circunstância, tem justificação", pode ler-se.

Henrique Magalhães diz que "toda a gente tem um dia mau na vida e ontem foi o meu". "Foi um dia triste para o desporto, que não merece vivenciar momentos de violência, mas principalmente para mim".

A Federação de Patinagem de Portugal (FPP) já manifestou "elevada preocupação" com os incidentes que se verificaram no jogo Benfica-Sporting, do campeonato de hóquei em patins, e alertou para a necessidade de "uma premente reflexão" sobre o desporto.