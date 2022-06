Miguel Oliveira parte de 16.º para o GP da Catalunha de MotoGP

O piloto português, que teve de disputar a primeira fase da qualificação, a Q1, fez a sua melhor volta em 1.39,420 minutos, enquanto a ‘pole position’ foi conquistada pelo espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que bateu o recorde do circuito catalão com o registo de 1.38,742 minutos.



O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) foi o segundo mais rápido, ficando a 0,031 segundos do espanhol, com o francês Fabio Quartararo (Yamaha) em terceiro, a 0,217 segundos.

Já esta manhã, Miguel Oliveira fora o 18.º mais rápido na terceira sessão de treinos livres, numa sessão em que Aleix Espargaró foi o mais rápido.

Na quarta sessão, em que os pilotos testam as afinações de corrida, Miguel Oliveira foi o 12.º da tabela de tempos.

Esta sessão ficou marcada pela queda do espanhol Alex Márquez (Honda), que teve de ser transportado à clínica do circuito catalão e já não alinhou na sessão de qualificação.

O piloto espanhol não sofreu qualquer fratura, mas no domingo terá de largar da última posição da grelha.

Esta foi a segunda ‘pole’ conquistada por Aleix Espargaró, que já tinha sido o mais rápido na qualificação para o GP da Argentina.

Miguel Oliveira chega a esta ronda na 11.ª posição do campeonato, com 50 pontos, a 72 do líder, Fabio Quartararo