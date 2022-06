Celtics vencem Warriors no primeiro jogo da final da NBA

Os Boston Celtics venceram os Golden State Warriors, por 108-120, no primeiro jogo da final do "play-off" da NBA, realizado em São Francisco, na madrugada desta sexta-feira.

É a primeira derrota dos californianos em casa no "play-off", depois de terem vencido os nove jogos disputados no Chase Center.

O desempenho dos Celtics, tanto a nível ofensivo, como defensivo, no último período foi determinante na partida. Boston fez um parcial de 40-16.

O melhor marcador da partida foi Steph Curry, com 34 pontos, mas a maior estrela dos Warriors não contou com o contributo habitual das outras figuras da equipa. Já nos Celtics, três jogadores superaram a marca dos 20 pontos: Al Horford (26), Jaylen Brown (24) e Derrick White (21). Tatum fez duplo-duplo, com 12 pontos e 13 assistências; Marcis Smart chegou aos 18 pontos.

Os Celtics ficam em vantagem na final, e com vitória conquistada fora de casa. O segundo jogo realiza-se na madrugada de segunda-feira, ainda em São Francisco.