Ativista interrompe meia-final em Roland Garros e amarra-se à rede

Depois da grave lesão de Zverev que deu por terminada a primeira meia-final em Roland Garros, o segundo jogo entre Marin Cilic e Casper Ruud foi também alvo de um momento caricato.

Durante o terceiro "set", uma ativista invadiu o "court" e amarrou-se à rede, interrompendo o jogo.

"Restam-nos 1028 dias", foi a frase escrita na camisola da jovem. A ativista pertence ao movimento "Dernière Rénovation", a última renovação, um movimento de ações disruptivas e não-violentas que alertam para os problemas climáticos.

A partida foi retomada cerca de 10 minutos depois, mas obrigou Cilic e Ruud a recolherem aos balneários durante alguns minutos.

O momento causou desagrado nas bancadas, com muitos assobios para a jovem tenista e aplausos no momento em que foi retirada pelos seguranças do recinto.