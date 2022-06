Pedro Nuno Monteiro é o novo treinador de basquetebol do Sporting

O Sporting anunciou a contratação de Pedro Nuno Monteiro como novo treinador de basquetebol.

O treinador de 51 anos substitui Luís Magalhães, que deixou o clube depois de três temporadas. Os leões foram eliminados na meia-final do campeonato pelo Porto.

Pedro Nuno Monteiro chega ao Sporting depois de passagens pelos continentes americano, europeu e asiático. Orientou o Halifax Rainmen, no Canadá, o Santos de San Luis e o Garzas De Plata, no México, o Manama Club, no Bahrain, o Korihait, na Finlância, e o Tigrillos Medellín, na Colômbia.

Em Portugal, treinou o Illiabum e a Ovarense.