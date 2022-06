Roland Garros. Nadal vence Djokovic e está na meia final

Rafael Nadal venceu Novak Djokovic nos quartos de final de Roland Garros e apurou-se assim para as meias finais.

Tratou-se da 59.ª partida disputada entre o tenista espanhol e o tenista sérvio, ao longo da carreira de ambos.

Ultrapassando mais de quatro horas e 12 minutos, Nadal venceu o duelo entre ambos por 3-1, depois de recuperar de uma desvantagem de 5-2 no último set.

Nadal é reconhecido como um especialista em terra batida e é o recordista de vitórias no torneio francês do Grand Slam.

No final da partida, o tenista espanhol admitiu estar "emocionado" com a vitória sobre o número um do ranking ATP.