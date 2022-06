Kasatkina nas meias-finais de Roland Garros

A tenista russa Daria Kasatkina qualificou-se, esta quarta-feira, pela primeira vez na carreira, para as meias-finais de um Grand Slam, ao derrotar a compatriota Veronika Kudermetova nos "quartos" de Roland Garros, em Paris.

A competir sob bandeira neutra no segundo Grand Slam da temporada, devido à invasão da Rússia à Ucrânia, Kasatkina, que ainda não perdeu nenhum set em Paris, impôs-se à 29.ª jogadora mundial por 6-4 e 7-6 (7-5), em duas horas e oito minutos.

A número 20 do "ranking", que só por uma vez tinha atingido os quartos de final no "major" parisiense (2018), aguarda agora o desfecho do embate entre a polaca Iga Swiatek, número um do mundo, e a norte-americana Jessica Pegula (11) para conhecer a sua adversária nas meias-finais.

A outra meia-final do torneio feminino já está definida e será disputada entre a norte-americana Coco Gauff (23) e a italian Martina Trevisan (59).