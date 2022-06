Cerca de mil correm pela Casa do Artista, com Rosa Mota à cabeça

Acontece no próximo sábado a 3.ª edição da Corrida Solidária, prova que irá apoiar a Casa do Artista e que junta cerca de mil pessoas na Figueira da Foz.



À semelhança do que aconteceu na edição de 2019, a campeã olímpica Rosa Mota volta a ser a madrinha da corrida, que irá contar também com o presidente da Câmara Municipal local, Pedro Santana Lopes, ou com o ator José Raposo, em representação da instituição que recebe os artistas idosos, entre outras personalidades.

Esta 3ª edição da Corrida Solidária terá dois percursos ao largo das praias figueirenses, com uma corrida de 10 km e uma caminhada de 5 km, destinados aos colaboradores, familiares e amigos da empresa Altice Portugal.