"Aprendiz" de Nadal elimina Gastão Elias em Itália

O tenista português Gastão Elias caiu na segunda ronda do Challenger de Forli 6, em Itália, ao ser eliminado pelo espanhol Jaume Munar.

O tenista da Lourinhã, de 31 anos, não conseguiu contrariar o favoritismo do 87.º jogador mundial e segundo cabeça de série do torneio italiano, perdendo por 6-3 e 6-0, em uma hora e 14 minutos.

Antes de disputar o Challenger de Forli 6, Elias, 159.º classificado da hierarquia ATP, disputou a fase de qualificação de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, tendo sido afastado na segunda ronda do "qualifying".

Jaume Munar, de 25 anos, especialista em terra batida, também esteve no torneio parisiense e chegou à 2.ª ronda do quadro principal. Foi eliminado, em cinco sets, pelo argentino Diego Schwartzman, número 16 do "ranking" mundial.

O tenista maiorquino é fã de Nadal e cresceu na academia do número um espanhol. Nos quartos de final do torneio italiano vai defrontar o vencedor do encontro entre o japonês Taro Daniel e o francês Matteo Martineau.