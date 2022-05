Zverev vence Alcaraz e está na semi-final do Roland Garros

O alemão Alexander Zverev bateu Carlos Alcaraz e é o primeiro semifinalista do Roland Garros.

O tenista que ocupa a terceira posição do "ranking" mundial de ténis venceu contra o atleta de 19 anos, que levava uma sequência de 14 jogos sem perder.

O encontro dos quartos de final demorou três horas e 21 minutos e sorriu a Zverev. O alemão entrou melhor e rapidamente venceu os dois primeiros "sets", ambos por 6-4.

Alcaraz ainda renovou as esperanças ao vencer o terceiro "set", mas o último, que chegou a ir para "tie break", voltou a sorrir ao adversário do espanhol.

Foi a primeira vez que os dois se encontraram desde o torneio em Madrid, onde o espanhol levou a melhor e conquistou o Open.

Zverev espera agora para conhecer o adversário na semi-final. O sérvio Novak Djokovic, número um do "ranking" ATP, vai defrontar o espanhol Rafael Nadal, que ocupa a quinta posição da hierarquia mundial de ténis, no encontro que decide o adversário de Alexander Zverev no torneio francês.