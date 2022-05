Coco Gauff marca encontro com Trevisan nas meias-finais de Roland Garros

Coco Gauff está nas meias-finais de Roland Garros, depois de vencer Sloane Stephens, em dois sets, por 7-5 e 6-2.

As duas norte-americanas estiveram 1h30 em court e a mais jovem - 18 anos - e melhor colocada no "ranking" - número 23 do mundo - levou a melhor sobre a mais velha - 29 anos - e 64.ª da classificação WTA.

Gauff chega pela primeira vez às meias-finais de um Grand Slam e terá pela frente, no caminho para o jogo do título, a italiana Martina Trevisan, que, também esta terça-feira, derrotou a canadiana Leylah Fernandez.

Gauff e Trevisan, uma delas chegará pela primeira vez à final de um Grand Slam. A outra meia-final só ficará definida na quarta-feira. A polaca Iga Swiatek, número um do mundo, defronta a norte-americana Jessica Pegula (11) e no outro jogo dos quartos de final há duelo entre tenistas russas, que jogam sob bandeira neutra, devido ao conflito na Ucrânia.

Veronika Kudermetova, número 29 do "ranking", defronta a 20.ª colocada, Daria Kasatkina.