Pimenta conquista três medalhas de ouro na Taça do Mundo de Poznan

O canoísta Fernando Pimenta esteve este domingo envolvido em três das quatro medalhas de ouro conquistadas pela seleção portuguesa na Taça do Mundo de Poznan, na Polónia.

O duplamente medalhado olímpico venceu as provas individuais de K1 500 metros e K1 1.000 metros e, juntamente com Teresa Portela, ganhou a prova mista de K2 500, num dia em que também João Ribeiro e Messias Baptista venceram, em K2 200.

Portugal que segue, provisoriamente, no quinto lugar do medalheiro, quando ainda faltam as finais de K1 5.000 metros, masculina e feminina, com Pimenta em busca de um quarto ouro, arrebatou ainda uma medalha de prata (Francisca Laia, em K1 200) e uma de bronze (Kevin Santos, em K1 200).

O principal protagonista foi, como habitual, Fernando Pimenta, que começou por vencer a prova de K1 1.000 metros, em 3.27,91 minutos, superando o australiano Thomas Green, segundo, em 3.29,37, e o belga Artuur Peeters, terceiro, em 3.29,81.

Depois, ganhou também os 500, em 1.39,18 minutos, à frente do australiano Jackson Collins, segundo, em 1.39,46, e do austríaco Timon Maurer, terceiro, em 1.39,74.

Na prova mista de K2 500, Fernando Pimenta e Teresa Portela gastaram 1.35,03 minutos a chegar ao ouro, superando uma dupla sueca (segunda, em 1.35,03) e uma australiana (terceira, em 1.36,83), que completaram o pódio.