Hindley conquista Volta a Itália

O australiano Jai Hindley (BORA-Hansgrohe) é o vencedor da Volta a Itália em bicicleta 2022. Primeira vitória australiana no Giro.

Richard Carapaz foi 10.º na etapa, mas só recuperou sete segundos na geral a Hindley. No final, a distância entre os dois primeiros cifrou-se nos 1m18s.

Já no último lugar do pódio ficou o espanhol Mikel Landa, da Bahrain-Victorious, a 3m24s do vencedor.

No contrarrelógio final, de 17,4 quilómetros, em Verona, a vitória sorriu ao italiano Matteo Sobrero (Team BikeExchange), que fez o percurso em 22m24s.

Os portugueses Rui Costa e Rui Oliveira, da Emirates, terminaram no 44.º e 141.º lugares, respetivamente. João Almeida foi obrigado a desistir devido a Covid-19 quando estava a lutar pelo pódio.