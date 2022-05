Golfe. Ricardo Melo Gouveia termina torneio em sétimo lugar

O golfista português Ricardo Melo Gouveia conquistou o melhor resultado da temporada no World Tour, ao concluir o Dutch Open no sétimo lugar, com 280 pancadas no Bernardus Golf (Par 72), em Cromvoirt.

O profissional da Quinta do Lago, depois das 74 pancadas na terceira volta, que o fizeram perder a liderança do torneio, completou a derradeira ronda no Par do campo, na sequência de quatro 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 3, 4, 12 e 17 e outros tantos 'bogeys' (uma acima) no 6, 8, 10 e 14.

Com um agregado de 280 pancadas (68+66+74+72), 10 abaixo do Par, Melo Gouveia partilhou a sétima posição da tabela com o sueco Alexander Björk, deixando o 151.º posto para ascender ao 112.º lugar no “ranking” do DP World Tour.

O francês Victor Perez, por sua vez, igualou as 275 pancadas do neozelandês Ryan Fox, 13 abaixo do Par, mas, ao fim de quatro buracos de “play-off”, levou a melhor com um 'birdie', face ao Par do adversário, e alcançou o seu segundo triunfo no principal circuito do golfe europeu.