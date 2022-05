Olímpicos vencem águas abertas de Setúbal

O italiano Gregorio Paltrinieri e a brasileira Ana Marcela Cunha venceram a Taça do Mundo dos 10 km da FINA Marathon Swim World Series Setúbal 2022, no rio Sado. Angélica André foi 12.ª, em femininos e Tiago Campos 21.º, nos masculinos.

Paltrinieri, bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, venceu com 1.53,45 horas, à frente do compatriota Domenico Acerenza (1.53,47) e do húngaro Kristof Rasovszky (1.53,52), prata nos Jogos do Japão.

O português Tiago Campos terminou em 21.º e Diogo Cardoso 34.º

Já a brasileira, campeã olímpica em Tóquio, ganhou por um segundo a Sharon van Rouwendaal (Países Baixos), campeã olímpica no Rio de Janeiro e segunda em Tóquio.

Angélica André foi 12.ª classificada. E Mariana Mendes conclui em 22.ª.