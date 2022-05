Andebol. Benfica tenta conquistar Liga Europeia

O treinador do Benfica, Chema Rodríguez, assim como os jogadores Petar Djordjic e Sergey Hernández, declararam-se preparados para tentar conquistar a Liga Europeia de andebol, cuja fase final se realizará na Altice Arena, em Lisboa.

O fator casa foi apontado como uma preciosa vantagem pelos jogadores Petar Djordjic e Sergey Hernández e o técnico Chema Rodríguez, numa ronda de imprensa que decorreu minutos antes de o Benfica realizar o treino de ambientação ao piso do pavilhão lisboeta, no qual o emblema encarnado irá disputar a competição.

Uma das principais esperanças benfiquistas a nível atacante, Petar Djordjic reconheceu a valia dos polacos do Wisla Plock, o adversário que o conjunto português terá pela frente já este sábado: "É uma grande equipa, com muitos jogadores internacionais, bons e também com experiência". "Para mim, o Wisla é uma equipa muito forte e para ganhar este jogo teremos de estar concentrados a 100%, fazer a nossa tática e contarmos em toda a partida com os nossos adeptos e essa emoção. Se o fizermos e também fizermos o nosso trabalho, penso que vamos ganhar," declarou o sérvio.

Na baliza, o Benfica procurará contar com prestações inspiradas de Sergey Hernández, que partilha do profundo respeito relativamente ao conjunto polaco.

"Será um jogo muito igualado, pois penso que será uma grande batalha pela final, por isso...não sei dizê-lo em inglês e nem sequer em russo, mas que ganhe o melhor, o melhor irá vencer," anteviu.

Para o guardião, "quando se chega a este ponto da prova, o ânimo é total e todos têm o objetivo de passar esta eliminatória".

"Afinal, é um jogo apenas, não é uma fase de grupos na qual se joga em casa e fora. Toda a gente vem com 'ganas' de ganhar, seja o Magdeburgo, o Plock ou o RK Nexe," concluiu o guarda-redes espanhol de ascendência russa.

Por fim, Chema Rodríguez mostrou-se ciente da árdua tarefa que o Benfica terá pela frente.: "Vi os jogos do Wisla, foram sensacionais e todo o fantástico envolvimento, a tensão, a pressão, tudo! E a realizar bons jogos...penso que o Wisla tem feito ótimos jogos, mesmo com jogadores de fora com cartões vermelhos e a lesão do Niko Mindegía e perante jogos muito duros".

"Será um jogo sensacional, as duas equipas poderão ganhar tanto este jogo como esta competição," anteviu o treinador encarnado, que anseia repetir o feito conseguido pela equipa de futsal, que em 2010 se sagrou campeã precisamente no pavilhão onde este fim de semana os seus comandados irão discutir o título da Liga Europeia.

Como primeiro passo rumo a uma eventual conquista da Liga Europeia, o Benfica defronta o Wisla Plock no sábado pelas 17h30, e voltará a jogar no dia seguinte consoante o resultado que obtiver - se vencer o encontro, o clube português qualifica-se para a final da prova, a realizar no domingo.

Caso seja derrotado pelo adversário polaco, o Benfica disputará o terceiro lugar com o conjunto derrotado na outra meia-final, entre os alemães do Magdeburgo e os croatas do RK Nexe, numa partida a disputar pelas 15h30 deste domingo.