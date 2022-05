Teresa Bonvalot vence etapa do "Challenge Series" na Austrália

A portuguesa Teresa Bonvalot conquistou hoje o GWM Sydney Surf Pro, na Austrália, da segunda etapa do "Challenger Series", ao vencer na final a australiana Nikki van Dijk, e subiu ao terceiro lugar do circuito.

A surfista natural de Cascais, de 22 anos, alcançou o quinto triunfo na carreira, o primeiro no ‘Challenger Series’, ao somar 15,83 pontos (7,83 e 8) na final, contra os 13,13 (7 e 6,13) de Van Dijk.

Antes, em Manly Beach, Teresa Bonvalot tinha vencido Keala Tomoda-Bannert, nas meias-finais, com 13,07 (5,7 e 7,37), assegurados no último minuto do "heat", superando os 12,74 (6,07 e 6,67) da havaiana.

Este foi o quinto triunfo internacional de Teresa Bonvalot, depois das quatro vitórias no circuito de qualificação, duas no Estrella Galicia Caparica Surf Fest, em 2021 e 2022, uma no Azores Airlines Pro, em 2021, e outra no Seat Pro Netanya, em Israel, já este ano.

A primeira vitória no "Challenger Series" deixa a portuguesa no terceiro lugar deste circuito de qualificação, que atribui 12 vagas masculinas e seis femininas para o circuito principal de 2023, após duas das oito provas, com 11.900 pontos, a 2.845 pontos da norte-americana Caitlin Simmers, que lidera, e a 645 de Van Dijk, segunda.

Nesta hierarquia, a também olímpica Yolanda Sequeira ocupa o 19.º lugar, apesar de ter sido eliminada na estreia desta prova, tal como Francisca Veselko, que segue no 58.º posto, atrás de Mafalda Lopes, 33.ª, depois de ter caído na segunda ronda,

A próxima prova deste circuito, que tem uma etapa prevista para a Ericeira, entre 1 e 9 de outubro, vai ser disputada em Balito, na África do Sul, entre 3 e 10 de julho.