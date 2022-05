Porto vence Sporting e aumenta vantagem na meia-final do campeonato de basquetebol

O FC Porto voltou a vencer o Sporting, por 74-71, no segundo jogo da meia-final do campeonato nacional de basquetebol.

Os dragões disputaram os dois primeiros jogos em casa e venceram ambos, o primeiro por 87-68 e o segundo por apenas três pontos de diferença.

O Porto até perdeu o primeiro período, por 18-14, mas foi para o intervalo a vencer, por 34-32, vantagem que apenas perdeu durante alguns minutos durante o terceiro período.

O Sporting esteve a perder por 11 no quarto período, reduziu a desvantagem para apenas um ponto no último minuto do encontro, mas não conseguiu chegar à vitória. Pinto da Costa, presidente do FC Porto, marcou presença no Dragão Arena.

O norte-americano Travante Williams, do Sporting, foi o melhor marcador do jogo, com 28 pontos, oito ressaltos e quatro assistências, mas não foi suficiente.

Nos dragões, Francisco Amarante, Jonatha Arledge, Charlon Kloof e Brad Tinsley marcaram mais de 10 pontos.

Com este resultado, o Porto fica a uma vitória da final. O Sporting, atual campeão em título, tem agora dois jogos em casa, na quinta-feira e no sábado. Em caso de empate a dois jogos, a última partida será em casa dos dragões, com melhor registo da fase regular.

A outra meia-final disputa-se entre Benfica e Oliveirense e as águias estão em vantagem por 2-0.