João Sousa passa em Roland Garros após maratona de quatro horas

João Sousa apurou-se para a 2.ª ronda de Roland Garros, mas precisou de 4h23m para garantir triunfo sobre Chun-Hsin Tseng, de Taipé. Jogo duro, exigente, para o tenista português, número 63 do "ranking" mundial, frente ao 109.º, vindo do "qualifying".

Sousa, que vem de uma boa prestação no Open de Genebra, entrou a perder, com derrota no "tie break" no primeir set. Venceu o segundo, por 6-1, mas voltou a atrasar-se no terceiro, com derrota por 4-6. No quarto set voltou a vencer, claramente, por 6-1, e fechou a partida, ao quinto set, com um parcial de 6-4.

Na 2.ª ronda, o tenista português vai defrontar o vencedor do encontro entre o italiano Lorenzo Sonego (35) e o alemão Gojowczyk (94). Sousa está ainda inscrito no torneio de pares. Faz dupla com o georgiano Nikoloz Basilashvili e na ronda inaugural defronta o par formado pelo norte-americano Nicholas Monroe e o sérvio Miomir Kecmanovic.