João Almeida segura terceiro lugar na Volta a Itália

João Almeida cumpre mais uma etapa na Volta a Itália e mantém lugar no pódio da prova. O ciclista português perdeu algum tempo para os dois da frente e para Mikel Landa, que segue na 4.ª posição, mas acabou por ter uma boa prestação numa etapa duríssima de 202 km, com três contagens de montanha primeira categoria.

Almeida perdeu o contacto com o grupo dos favoritos na reta final da última subida, antes da aproximação à meta, em Aprica. O líder da UAE-Emirates, 8.º classificado no dia, chegou com Carapaz, Hindley e Landa no seu campo de visão, com 14 segundos de atraso.

Apesar do tempo perdido, João Almeida cumpre mais uma etapa do Giro no "top-10".

Na classificação geral, o ciclista português passa a ter uma diferença de 44 segundos para o líder, Richard Carapaz, de 41 segundos para Hindley, segundo classificado, e uma vantagem de 15 segundos sobre Mikel Landa. Jay Hindley (Bora-hansgrohe) foi terceiro na etapa, bonificou, e está agora apenas a três segundos do camisola rosa.

Jan Hirt, checo da Intermarché-Wanty-Goubert Matérieux, venceu a 16.ª etapa do Giro, ao cortar a meta com sete segundos de vantagem sobre o neerlandês da DSM, Thymen Arensman. O grupo de Carapaz chegou a 1'24. Foi a segunda vitória da equipa francesa, depois do triunfo de Biniam Girmay na 10.ª etapa.

Na quarta-feira corre-se a 17.ª etapa, entre Ponte de Legno e Lavarone, na distância de 168 km. É mais um dia de montanha, com uma contagem de terceira categoria e duas de primeira categoria, a última já muito perto da meta.