Celtics não deixam Heat descolar na final a Este da NBA

Os Boston Celtics venceram os Miami Heat, por 102-82, e empataram a final do "play-off" da Conferência Este (2-2), que já terá de ser decidida, pelo menos, a seis jogos.

Jayson Tatum, com 31 pontos, oito ressaltos e cinco assistências foi a maior figura da partida, ainda que os Celtics tenham contada com mais quatro jogadores com mais de 10 pontos. Os Heat tiveram uma noite muito desinspirada e o melho da equipa foi Victor Oladipo, com 23 pontos.

A série volta a Miami, com jogo marcado para a madrugada de quinta-feira. Na próxima noite há duelo a Oeste, em Dallas, entre os Mavericks e os Golden State Warriors. A equipa de São Francisco está a uma vitória de conquistar o título na conferência.