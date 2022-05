Sakkari sobe ao pódio em que o lugar mais alto é de Swiatek

Maria Sakkari é o novo elemento no pódio do ténis feminino, a nível mundial. A tenista grega, de 26 anos, subiu ao terceiro lugar do "ranking" WTA e alcança a sua melhor classificação de sempre.

Sakkari sobe ao pódio que continua a ser liderado pela polaca Iga Swiatek. A checa Barbora Krejcikova está na segunda posição. A ascenção da tenista grega foi às custas da queda da espanhola Paula Badosa para o quarto posto.

A melhor tenista portugues no "ranking" mundial continua a ser Francisca Jorge, na posição 368.