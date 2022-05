João Sousa é o tenista que mais lugares sobe no "top-100"

João Sousa está em destaque esta semana, ao registar a maior subida no "top-100" do "ranking" mundial de ténis. O número um nacional, finalista vencido no Open de Genebra, ganhou 16 lugares e subiu à posição 63.

É a melhor classificação de João Sousa desde janeiro de 2020. O vimaranense está num bom momento de forma e esta semana joga a 1.ª ronda de Rolang Garros, frente a Chun-Hsin Tseng, de Taipé.

Nuno Borges, que se estreou em quadros principais de torneios do Grand Slam, mantém o estatuto de número dois nacional, mas desce nove lugares a posição 135. Gastão Elias cai duas posições para o lugar 159.

O "ranking" de singulares não regista qualquer alteração no topo, com Novak Djokovic na frente, seguido por Daniil Medvedev e Alexander Zverev.

Francisco Cabral com novo máximo

Francisco Cabral continua em alta no "ranking" de pares e volta a registar nova melhor marca pessoal na carreira. O tenista português subiu ao lugar 68, depois de ter chegada às meias-finais do Open de Genebra, onde fez dupla com João Sousa.

Cabral está em Roland Garros, esta semana, numa parceria com o norueguês Holger Rune. João Sousa também está inscrito no quadro de pares do torneio francês, onde fará dupla com o georgiano Nikoloz Basilashvili.

No "ranking" ATP, Nuno Borges mantém posição no "top-100", no lugar 86. Gonçalo Oliveira está no 126.º posto. João Sousa, que esta semana ganhou 24 lugares, está na posição 232.